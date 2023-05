A chi piace l' astensionismo? Con il voto ai fuori sede 2 milioni di persone in più alle urne | la maggioranza rinvia la legge

(Di domenica 28 maggio 2023) Tra studenti e lavoratori, isono quasi 5, tanti non votano. Secondo uno studio, consentendo loro di votare dal domicilio, l'si ridurrebbe del 4% a livello nazionale, del 6% al Sud. La proposta diin quota opposizione trasformata in una delega al governo (che già aveva detto di no). Magi: "Così muore il Parlamento".

Raffaele Palladino, 39 anni, è un allenatore lanciato dal duo Galliani - Berlusconi chepraticamente a tutti. Sembra l'evoluzione del tecnico dell'Atalanta Gasperini nei principi di ... perva ...come si è visto" Kvaratskhelia "Più lo vedo e più mi, sono convinto che sia fortissimo. Quando gli altri ci pressano, bisogna dare una mano e accorciare susta costruendo. I primi due ...'Ci saràromperà i cog****i quindi sottolineo che questo periodo per me è bellissimo. Ammetto ... A quanto pare Natalia Paragoni è una di queste e ha spiegato che questo cambiamento a lei non. ...

Palladino, l’allenatore che piace a tutti, ma… chi lo prende Napoli ... MOW

Arisa a Domenica In per presentare il suo nuovo singolo "Non vado via". La canzone è bellissima, come sottolinea Mara Venier che terminata l'esibizione le chiede come stesse.Un frullatore di nomi e format. Sembra questa la fotografia che meglio ritrae il presente della Rai, all'indomani dell'ultima tornata di nomine con cui si punta a ridisegnare ...