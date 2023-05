A chi fa danni | la furia di Romina Power | come travolge Al Bano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 28 maggio 2023)regola i conti con Al. In una recente intervista a "Oggi" il cantante aveva parlato dei problemi dell'ex moglie legati alla marijuana. Problemi che avrebbero influito anche sulla rottura tra i due. Parole pesanti cheè noto hanno fatto il giro del web. Ma adesso èche sceglie di sistemare le cose e dire la sua in un'intervista a LaStampa: "Al? Il rancore non fa altro che danneggiare entrambi". Ma non finisce qui: "Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda. In America diciamo: ‘Happy wife, happy life', ossia ‘moglie felice, vita felice'.la terra ci insegna, un seme, per ...