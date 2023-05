(Di domenica 28 maggio 2023). O quasi. La giuria con Ruben Ostlund presidente ha scelto film contemporanei. Unica eccezione: il premio per la regia andato al franco- vietnamita Tran Anh Hung per “La pa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Rapito , il film che Bellocchio ha appena presentato in concorso al Festival di, è la ... Bellocchio non riesce ad abbandonare della speranza. C'è una scena in cui un Edgardo ancora ......ormai a distanza di una anno dall'uscita in sala e dalla presentazione al Festival Di. Il ... mentre Nanni Moretti con cui hai iniziato è in sala con Il sol dell'avvenire , un compendio di...... film interamentegirato a Tokyo. Tantissime sono state le celebrità che hanno calcato il red carpet di76, tra questi: Il re degli horror Roger Corman, Michael Douglas, Harrison Ford, ...

A Cannes tutto secondo pronostici. La Palma d'oro va a Justine Triet Il Foglio

Vince "Anatomie d'une chute", legal thriller con tanto di menzione per un border collie. Successi anche per il franco-vietnamita Tran Anh Hung e il finlandese Aki Kaurismaki. Tutti i premi assegnati.Cannes Ancora la Francia, due anni dopo la vittoria di Julia Ducournau, ancora una regista: Justine Triet si aggiudica la Palma d'oro con «Anatomie d'un chute», ...