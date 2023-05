“43 milioni” | notizia a sorpresa di Repubblica su Allegri!

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 28 maggio 2023) L’edizione odierna diha fatto il punto della situazione sul futuro della panchina della Juventus ed in particolare di Massimiliano Allegri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Gli chiederanno anche della disponibilità a farsi da parte, perché l’orientamento di una parte della dirigenza è quello. I rapporti sono tesi, come pure all’interno della squadra, perché quando ha perso presa il collante della motivazione, c’erano due trofei a portata di mano, il secondo posto, il fronte comune verso quella che era percepita come un’ingiustizia, l’unità si è sbriciolata. Allegri non ha intenzione di farsi da parte, ma se la richiesta venisse da John Elkann, con cui ha parlato anche martedì e con il quale ha un filo diretto, potrebbe anche sedersi a un tavolo e ragionarci sopra anche se i soldi ballo sono un’enormità, visto che nel prossimo ...