27 Maggio 2023 – Oltre 1 500 cittadini arrestati a manifestazione per il clima nei Paesi Bassi

(Di domenica 28 maggio 2023) Unadi protesta contro i sussidi ai combustibili fossili a L’Aja, organizzata dal movimento Extinction Rebellion, ha condotto all’arresto di1.500 persone. L’11 marzo scorso unaaveva condotto all’arresto di quasi 700 persone. Tra i manifestanti nel pomeriggio di oggi c’erano anche personalita’ note, tra le quali l’attrice Carice van Houten, celebre per aver interpretato il ruolo di Melisandre nella serie televisiva “Il trono di spade”. Il partitoper lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) ha deciso di congelare i negoziati per la formazione di un governo con la coalizione Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica (Pp-Db). La California è nota per le sabbie dorate e le onde infinite, ma gran parte del famoso litorale dello stato sulla costa ovest americana potrebbe ...

Un ragazzino di 16 anni, di buona famiglia. Abita in un paese vicino ad Abbiategrasso, frequenta la seconda superiore del liceo di scienze applicate, uno dei percorsi di studio previsti dall'...Qui non è l'America. Ma quando alle 8,25 arriva la chiamata al 112 - 'spari in una scuola' - ad Abbiategrasso, hinterland di Milano, si materializza lo spettro di quelle stragi di massa con cui la ...Alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, è là che non si giocherà mercoledì 31alle ore 21. Perché a quell'ora in quel giorno del mese di quell'anno alla Puskas Arena di Budapest in ...

Le previsioni meteo del 29 maggio 2023 TGLA7

I funerali avranno luogo domani, Mercoledì 31 Maggio alle ore 14.45 partendo dalla camera mortuaria di via Fossato di Mortara per l'Ara crematoria della Certosa di Ferrara. la presente serve da partec ...Lo facciamo da anni. Lo ripeteremo il prossimo 31 maggio, alle 17.30, nel cortile di Palazzo Thun, in via Belenzani, a Trento. Saremo lì, con le nostre fasce ...