15enne accoltellato a Napoli | è il figlio dei tiktoker Very e Sasy

Un ragazzino di 13 anni ha, al culmine di una lite, unall'addome. E' accaduto, come riporta il quotidiano Il Mattino , ieri sera nel centro di Napoli, in un locale di via Carrozzieri a Monteoliveto. I due, ...

A Napoli un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nel centro storico. A colpirlo un 13enne che ha confessato.La violenta aggressione ieri sera attorno alle 22 in via dei Carrozzieri, nei pressi di piazza del Gesù. Al termine di una lite il ragazzino ha colpito più volte al fianco l’altro minore, poi giudicat ...