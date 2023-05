1 - 0 alla Juventus | Milan in Champions League

(Di domenica 28 maggio 2023) Grazievittoria per 1 - 0 contro lailconquista aritmeticamente un posto per la prossima. La sfida con la Juve la decide Giroud, a segno al 40' del primo tempo. I ...

... a +6 sull'Atalanta ad una sola gara dalla fine della stagione, mentre laresta al settimo ... Paredes davantidifesa e Kean che si è allargato sulla sinistra con Milik la punta centrale. ...TORINO - Un finale amaro. Un saluto strozzato in gola. La gioia è tutta del Milan che vince grazietestata di Giroud e strappa un posto per la prossima Champions League. La rabbia è tutta della Juve che perde e che ancora non sa che cosa le accadrà. Intanto, il - 10 certifica l'uscita dall'...... infatti, basta ai rossoneri per battere laallo Stadium e per conquistare la permanenza ... Giroud fa la prima punta e il tandem - diga davantidifesa è formato da Tonali e Krunic. Sotto ...

Di Maria dà i voti alla Juventus: la sorpresa e il compagno più divertente Tuttosport

Un gol di Giroud porta il Milan in Champions League, 1-0 alla Juventus, vincendo 1-0 a Monza, il Lecce è in salvo, Verona e Spezia si contendono l’ultimo posto per restare in A ...Un gol di testa di Giroud ha permesso al Milan di stendere, a domicilio, la Juventus di Allegri. I rossoneri blindano il quarto posto e volano in Champions League per il 2023-24 ...