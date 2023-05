(Di sabato 27 maggio 2023) A cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, "prete e cittadino italiano", il cardinale presidente della Cei, Matteo, chiede di guardare alla sua "lezione" che è "per, credenti e non":...

... "prete e cittadino italiano", il cardinale presidente della Cei, Matteo, chiede di guardare ... Quindi serve "unache li difende più di qualsiasi altra maestra, unache non certifica ......anche al bel libro curato da Michele Gesualdi (e con prefazione del cardinale Matteo Maria), "...a disposizione di chi non possiede nulla e che magari a dodici anni invece di andare ava ad ......presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo. ... Nasceva una nuova idea di, pure per Agostino che era stato bocciato in prima elementare. '...

Zuppi, la scuola non certifichi il demerito, difenda tutti - Ultima Ora Agenzia ANSA

A cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, "prete e cittadino italiano", il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, chiede di guardare alla sua "lezione" che è "per tutti, credenti e non" ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Barbiana, nel comune di Vicchio (Firenze), per rendere omaggio a don Lorenzo Milani, in occasione delle celebrazioni per il centenario del ...