Zuppa di Porro 27 maggio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 27 maggio 2023)di. Ucraina il Corsera apre sull’ipotesi della trattativa. Non quella di Ingroia, ma quella dei cinesi e un po’ del Papa. La Meloni a Trento contro salario minimo e il grande Nordio contro i pm e giudici che criticano le leggi ancor prima che vengano approvate: toc toc Melillo. Sondaggi: per Pagnoncelli il cdx ha venti punti di vantaggio sul csx. Annunziata, la Arachi insegna che bastano cinquanta righe di intervista alla rocella, oer fare la giornalista: non serve una paginata. Travaglio sfotte sulla condivisione della Annunziata ai passati 14 governi. Capezzone grandioso sui santini che si epurano da soli, e aggiinge Giordano, Paolo. Merlo difende. Merlo, quello buono Salvoatore del Foglio, e Capone favolosi invece sui giudici. Il feltrino su qusto professore della Luiss, allievo di Maffettone, uno che pesa e che candidamanete chiede dal ...