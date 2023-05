Zone a basse emissioni - Francia | tutti contro le restrizioni alla circolazione

Leggi su quattroruote

(Di sabato 27 maggio 2023) Socialmente inique, discriminanti, "tecnocratiche", imposte dall'alto: in, le "" (ovvero le aree cittadine che restringono ladei veicoli in basetipologia eclasse di inquinamento, come Area B e Area C di Milano o la Ultra Low Emissionlondinese), non sembrano riscuotere particolare successo tra i cittadini. Anzi, stando a una recente consultazione online promossa dal Senato, in particolare dCommissione per la pianificazione regionale e lo sviluppo sostenibile, le limitazioni sono invise praticamente a. Lez, no grazie. Il sondaggio sulle Lez (acronimo inglese di "low-emission"), condotto dal 16 aprile al 14 maggio, ha visto "una ...