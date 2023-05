...dinon sono perfettamente in linea con quanto espresso da altre autorità ucraine. Tutti hanno fatto intendere, ormai da mesi, l'imminenza della controffensiva. Ma a differenza deldelle ...... poche ore dopo il filmato di. Le detonazioni sono state udite per due volte nel centro ... finché le truppe russe sono sul nostro territorio", ha ribadito ildell'ufficio presidenziale ..."È ora di riprenderci ciò che è nostro", ha detto. Intanto il segretario del Consiglio ... finché le truppe russe sono sul nostro territorio": lo ha scritto su Telegram ildell'ufficio ...

Zaluzhny, capo dell’esercito di Kiev: noi pronti alla controffensiva Corriere della Sera

Le autorità ucraine continuano a non dare certezze sulla controffensiva. Ma il capo delle forze armate, in un video appena pubblicato, sembra confermare l'inizio delle operazioni ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...