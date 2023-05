WWE | Sasha Banks riappare nel video introduttivo di SmackDown

(Di sabato 27 maggio 2023)ha lasciato la WWE più di un anno fa, ma non è scomparsa dalla storia della federazione. Prima didi questa settimana, la compagnia ha trasmesso il pacchettoThen, Now, Forever come sempre, e qualcosa di curioso è successo. La curiosità In una delle diapositive che scorrevano sullo schermo è apparsa proprionella sua posa caratteristica. Per la cronaca, Mercedes Mone è attualmente infortunata e questo ha causato un cambio di programma per il suo match per il titolo NJPW Strong Women, in quanto ha perso contro Willow. Ora è fuori gioco e non si conoscono i tempi di recupero. Bisognerà vedere se la WWE l’ha eliminata o se si è trattato solo di un caso di utilizzo di una vecchia sequenza, visto che si trattava di un episodio pre-registrato. È stato comunque ...

FOTO: Sasha Banks in incognito tra il pubblico di Impact per vedere Naomi Zona Wrestling

WWE has had a profitable history with the Kingdom of Saudi Arabia. A unique collaboration, WWE has brought wrestlers to the country to entertain fans and government officials. It started with live ...Trinity Fatu, who starred previously as Naomi, has brought her talents to Impact Wrestling. Her debut match in the company against KiLynn King illustrated a range that she was rarely afforded the time ...