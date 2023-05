WWE | Rhea Ripley DISINTEGRA Natalya in tre minuti | Riptide e buon compleanno!

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo l’incredibile vittoria di Asuka su Bianca Belair,decide di far capire chi è la donna più dominante in WWE in questo momento. Eè davvero poca roba, ad oggi, per fronteggiare la forza di Mami. Il match inizia e finisce: piccola interferenza di Dominik ecompleanno, alla prossima L’incontro dura davvero un battito di ciglia. Dire che Dominik è stato “decisivo” sarebbe davvero poco professionale. Suona la campana, il figlio di Rey Mysterio “distrae” la canadese e parte un vero e proprio massacro. Due, forse tredi dominio totale, dentro e fuori ring, con un unico finale possibile:ed ancora Smackdown Women’s Champion. L’era dicontinua, ci vorrà ben altro per ...

Prima difesa titolata per la SmackDown Women's Champion Rhea Ripley.

Rhea Ripley absolutely decimated Natalya on her 41st birthday at WWE Night of Champions. Ripley very quickly attacked Natalya from behind, threw her around the ringside area, and then back in the ring ...Prosegue Night of Champions, e la WWE sta mettendo in scena un ottimo show, con match di qualità assoluta e anche qualche sorpresa. Dopo la vittoria di Asuka contro Bianca Belair che ha lasciato i fan ...