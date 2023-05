WWE | Editato pesantemente l’audio dell’ultimo episodio di Smackdown | fan inferociti

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 27 maggio 2023) Diversi fan hanno espresso malumore online dopo aver visto l’ultima puntata di. Lo show, registrato una settimana fa visto l’imminente Night of Champions, è andato in onda ieri sera ed ha visto tra i protagonisti LA Knight, sempre più over con i fan. La WWE ha voluto ovviare a questa problematica, ben pensando di “editare”la reazione dell’ex TNA, acclamato ormai con un top face ovunque lui vada. Cori “finti” di disapprovazione aggiunti in post produzione. La rabbia dei fan La WWE ha dunquela reazione ottenuta da Knight, a causa del fatto che internamente sia visto ancora come un heel. La situazione è abbastanza grottesca visto che addirittura in Arabia Saudita, durante la Night of Champions Media Call di ieri, Triple H è stato interrotto dai cori in favore dell’ex ...