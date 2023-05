(Di sabato 27 maggio 2023) L’American Nightmare, con un solo braccio, ha tentato l’impresa nel cercare di sconfiggere Brock, ma il tentativo è stato vano. Andiamo a vedere cosa è accaduto nello specifico.ci prova, ma la Bestia non si lascia domare. Il match inizia, eRhodes tenta fin dall’inizio di batterecon la strategia. La reazione della Bestia peró non si fa attendere, perció l’American Nightmare ricorre a qualsiasi metodo pur di portare a casa la vittoria, utilizzando addirittura il braccio fasciatoarma. Non passatempo prima cheriesca ad intrappolarlo nella Kimura Lock, tenendo l’American Nightmare nella morsa per diversi minuti, ma con uno scatto d’orgoglio quest’ultimo riesce a raggiungere le corde liberandosi. Dopo aver messo a ...

WWE: Cody eroico contro Lesnar ma il dolore è troppo, ecco come è andata Zona Wrestling

The Beast' was able to defeat 'The American Nightmare' at WWE Night Of Champions after making him pass out in the Kimura Lock. Throughout the duration of the match, Lesnar locked in the submission on ...L'American Nightmare, con un solo braccio, ha tentato l'impresa nel cercare di sconfiggere Brock Lesnar, ma il tentativo è stato vano. Andiamo a vedere cosa è accaduto nello specifico. Cody ci prova, ...