(Di sabato 27 maggio 2023) Questa sera a Night of Champions, a dispetto dl nome del PLE non tutti i titoli saranno in palio. Oltre a Roman Reigns che non difenderà il suo Undisputed Universal WWE Championship, al momento non è previsto alcun match anche pere il suo United States Championship.tuttavia non gode degli stessi benefici del Tribal Chief e questa notte a SmackDown ha dovuto difendere il titolo contro. Grande impatto per iIl match valido per lo US Title è stato l’opener di SmackDown. Un incontro equilibrato, sotto lo sguardo dei Brawling Brutes (Pete Dunne e Ridge Holland) che hanno impedito adi usare una sedia, ma sono stati poco dopo attaccati daie nella confusione ...

In una contesa a tre valevole per lo United States ChampionshipTheory ha approfittato della ... Il tour internazionale dellacontinua Laè già pronta a una nuova avventura all'infuori ...... torna in un episodio di Monday Raw dove conquista la cintura come24/7 Championship schienando ...Truth (che l'aveva persa proprio contro Tozawa) in cambio di memorabilia di Stone Cold SteveTyson Fury ha dichiarato "mai dire mai" riferendosi al voler entrare nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato ...a Cardiff quando...

WWE: Austin Theory batte Sheamus e rimane campione, decisivo l’intervento dei Pretty Deadly Zona Wrestling

After the match, The Outcasts (Toni Storm, Saraya, and Ruby Soho) appeared on the video screen, and they were sanding over AEW Women’s World Champion Jamie Hayter after an apparent backstage attack. - ...WWE has announced Roman Reigns’ celebration of 1,000 days as champion and more for next week’s episode of Smackdown.