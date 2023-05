WWE | Annunciati i primi due match di qualificazione ai Money in the Bank | c’è LA Knight!

(Di sabato 27 maggio 2023) La WWE, durante Smackdown, ha annunciato iduediai duein theLadder. Il primo scontro vedrà Zelina Vega sfidare Lacey Evans mentre LA Knight, uno dei favoriti per vincere la valigetta, se la vedrà con Montez Ford. Gli incontri si terranno nell’episodio dello show blu di settimana prossima, il primo post Night of Champions.

