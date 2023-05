WWE | Annunciati due match di qualificazione ai Money In The Bank Ladder Match | ci sarà LA Knight

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 27 maggio 2023) La WWE attualmente si trova in Arabia Saudita, dove tra poche ore andrà in onda Night Of Champions. Ieri notte si è svolta una nuova puntata di SmackDown, preregistrata visto il viaggio in terra saudita. Nel corso dell’episodio sono statiduediperIn The, uno maschile e uno femminile che si svolgeranno settimana prossima, con lo show blu che tornerà live. Tra i protagonisti anche una delle Superstar più over del momento. IdiNel corso del prossimo episodio di SmackDown si svolgeranno duediIn The, in programma il 1° luglio a Londra. Sul ...