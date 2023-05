WWE | A Night of Champions si rivede un beniamino del pubblico

(Di sabato 27 maggio 2023) La WWE è pronta a tenere un altro evento in Arabia Saudita e i fan stanno rivolgendo la loro attenzione al Jeddah SuperDome. La compagnia ha portato alcuni wrestler che non erano stati scritturati per il grande show, tra cui uno infortunato. Bellorlo Secondo rumor, Kofi Kingston è stato portato in terra araba perof. Si tratta di una scelta molto interessante, perché Kofi non è presente nella card. Quest’ultimo è effettivamente infortunato, ma ha dato notizie positive sui progressi del suo recupero. Tuttavia, Kingston ha ancora molta strada da fare prima di essere guarito dall’infortunio alla caviglia. Non si sa perché sia andato li. Potrebbe aver partecipato all’evento Fan Fest, in quanto erano previsti diversi incontri e saluti durante l’evento.

