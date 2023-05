WTA Strasburgo 2023 | Svitolina torna campionessa | 17° titolo su 20 finali

(Di sabato 27 maggio 2023) Meno di due mesi dopo essere rientrata dal lungo stop per la maternità, Elinaa vincere un trofeo nel circuito maggiore e lo fa nel WTA 250 di, grazie al netto 6-2 6-3 rifilato ad Anna Blinkova nell’atto conclusivo. La tennista ucraina vince per se stessa, per la piccola Skai, per tutto il suo sofferente Paese in questi difficili tempi di guerra, e non può non lasciarsi andare all’emozione dopo tutto ciò che ha vissuto nel corso degli ultimi 16 mesi. Vittoria splendida e ricca di significati per l’ex numero 3 del mondo, la quale mette in cascina ben 280 punti in una sola settimana e, numero 508 nel ranking solo questo lunedì, tornerà di colpo tra le prime 200. Per lei si tratta del 17esimoin carriera su “appena” 20disputate: un record strepitoso, poiché ...

WTA Strasburgo: bentornata Svitolina! Prima finale dopo la maternità, sfiderà Blinkova Ubitennis

