WTA Strasburgo 2023 | primo titolo da mamma per Elina Svitolina Battuta in finale la russa Blinkova

(Di sabato 27 maggio 2023) Il diciottesimodella carriera è forse il più dolce per, anche perchè è ildal suo rientro in campo dopo la maternità. La tennista ucraina, scivolata attualmente al numero 508 della classifica mondiale, ha trionfato nel torneo di, battendo inlaAnnain due set con il punteggio di 6-2 6-3 in poco più di un’0ra e mezza di gioco.non vinceva unWTA dall’agosto 2021, quando riuscì ad imporsi nel torneo di Chicago. L’ucraina ha vinto la partita nonostante molte difficoltà con la seconda di servizio, ma peggio ha fatto, che ha ottenuto appena il 42% dei punti quando ha servito la prima. Partenza sprint per ...

Gli altri successi Rimanendo in tema, c'è un ritorno importante: Elina Svitolina vince il primo titolo dal suo ritorno dopo la maternità. Nel torneo di, battuta la russa Blinkova in ...A livello femminile la neomamma Elina Svitolina sfiderà Anna Blinkova aper mantenere il ... raggiungendo per la seconda volta in carriera l'ultimo atto di un torneo(la terza se ...L'ucraina giocherà la sua diciottesima in carriera nel circuito, la prima dal torneo di Chicago 2021, adove ha vinto trionfato nel 2020. Nel match per il titolo degli Internationaux ...

WTA Strasburgo: bentornata Svitolina! Prima finale dopo la maternità, sfiderà Blinkova Ubitennis

