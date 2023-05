(Di sabato 27 maggio 2023) La scomparsa dell’artista ha riportato a galla un ricordo del futuro re, che quando andava a scuola ascoltava The Best in macchina insieme alla mamma e al fratello: «Un brano che mi riporta a quei viaggi in auto», raccontava nel 2021, «per me sono momenti di famiglia»

William e le canzoni di Tina Turner «cantate a squarciagola» (con Harry e Lady Diana) Vanity Fair Italia

La scomparsa dell’artista ha riportato a galla un ricordo del futuro re, che quando andava a scuola ascoltava The Best in macchina insieme alla mamma e al fratello: «Un brano che mi riporta a quei via ...Il principe William d’Inghilterra ha svelato un retroscena che lega sua madre Lady D a Tina Turner: “Me la ricorda ogni volta”. A poche ore dalla scomparsa di Tina Turner, una delle leggende della mus ...