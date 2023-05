T orna al Base di Milano ilFestival per parlare di diritti dellee lotta agli stereotipi. Con incontri, dibattiti, mostre, film, musica, experience. Ingresso libero. E domenica ci sarà anche Donna Moderna ! Donna ...... un titolo deciso, inclusivo e che esorta all'azione quello della XIII edizione del... in particolare, degli 'spazi' che ancora hanno bisogno di essere 'conquistati' dalle, quali i ......altro ancora è dedicato ai diritti umani die ragazze a partire dal ciclo mestruale, insieme a chi li difende e promuove ogni giorno in giro per il mondo e in Italia: Martina Albini di, ...

WeWorld, le donne alla conquista del loro spazio Vanity Fair Italia

E' la tredicesima edizione: da oggi a domenica: tre giorni di dibattiti, mostre, foto, film italiani e internazionali, performance sulla condizione ...Tre giorni di idee, film, musica, racconti e visioni sui diritti delle donne e la lotta agli stereotipi e alle barriere di genere: al BASE di Milano torna il WeWorld Festival.