Walter Albini | il ritorno dell’inventore del Made in Italy

(Di sabato 27 maggio 2023) ‘’Un gioiello dimenticato della moda italiana’’, così l’imprenditore Rachid Mohamed Rachid ha definitoall’annuncio dell’acquisizione degli archivi storici del designer italiano (inattivi da quasi 40anni) da parte del fondo Bidayat, con la promessa di rilanciare il brand e riposizionarlo sulla scena internazionale come ‘’un diamante da lucidare’’. Un nome noto agli storici della moda, ai figli della Milano degli anni ‘60 e ‘70, ma del tutto sconosciuto alla nuova generazione, ignara che per lui vennero coniati termini come ‘’stilista’’ e del suo ruolo di prepulsore del pret-a-porter italiano. Un’eredità importante valsa un investimento milionario a Rachid il quale non è nuovo alla moda, considerando che ricopre già il ruolo di AD di Valentino e Balmain per la società Mayhoola Investments. Ma a differenziareed ...