Volontari ripuliscono i fondali alla rotonda Diaz a Napoli VIDEO

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Lodevole iniziativa quella deidelle associazioni no profit Ammare e 081Standfornaples, a lavoro per ripulire le spiagge e idi. Grosse quantità di rifiuti sono stati portati via, con il supporto del centro sub Sea point di Baia. Inoltre, durante la raccolta subacquea sono stati effettuati dei campionamenti dai ricercatori della Stazione zoologica Anton Dohrn per studiare gli adattamenti della fauna all’inquinamento“. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra. “Straordinario quanto necessario l’impegno deia difesa del nostro mare dall’assalto degli incivili che devastano luoghi che meritano rispetto, peraltro, patrimonio dell’intera comunità. Durante le operazioni di pulizia – aggiunge – sono stati ...