(Di sabato 27 maggio 2023) Sta per iniziare la lunga estate del. Dopo le due amichevoli vinte contro Olanda e Bulgaria nei giorni scorsi, ladimaschile ha già messo nel mirino la Nations League, che scatterà tra una decina di giorni. Il CT Fefé De Giorgi ha convocato una Cavalese (in provincia di Trento) dal 30 maggio al 2 giugno e in gruppo rientreranno tanti big che hanno contribuito alla conquista di Mondiali ed Europei nelle ultime due stagioni. Gli schiacciatori Alessandroe Daniele, i palleggiatori Simonee Riccardo Sbertoli, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi hanno chiuso il breve periodo di riposo dopo la conclusione della stagione con i rispettivi club e sono pronti a indossare nuovamente la maglia azzurra. Si ...

Volley, i big tornano in Nazionale: Michieletto, Giannelli, Lavia e compagni riabbracciano l'Italia. Convocati per il collegiale OA Sport

Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che andrà in scena ad Antalya (Turchia) dal 30 maggio al 3 giugno ...Mazzanti ha diramato oggi la lista per la prima tappa in programma dal 30 maggio al 3 giugno in Turchia. Torna Sylla ...