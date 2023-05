Vogliamo Putin vivo L' altro invece Kiev | è caccia aperta | chi è il russo che deve finire nella bara

(Di sabato 27 maggio 2023) La controffensiva ucraina è già iniziata ma nessuno se n'è veramente accorto, perché è come la Terza Guerra Mondiale di Papa Bergoglio, sta avvenendo a pezzetti. Nessuna Vittorio Veneto si profila sul fronte orientale, ma tante azioni lungo un confine di 1500 km, quello tra Ucraina e Russia, come ha brevemente sintetizzato, senza dare altri particolari, il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podoliak. Azioni che hanno lo scopo di fiaccare la resistenza nemica, di metterlacondizione di dover abbandonare le posizioni e indietreggiare. L'armata rossa non verrà distrutta, verrà abbattuta fisicamente e moralmente in uno stillicidio di scontri, minacce, e incursioni oltre confine.continua a negare di essere coinvolta negli attacchi a Belgorod, anche se sugli stessi sta indagando anche l'America che tassativamente non vuole vengano ...

'Seinfluenzare il mondo che ci circonda, da soli non andremo lontano', ha detto ancora il ...influenzata (come ha più volte ribadito Rasmussen) dall'operazione speciale diin Ucraina.... la vittoria della Russia, la conservazione del regime die di conseguenza il forte aumento ... Naturalmente,che si tenga il prima possibile. L'ideale sarebbe a luglio. Sono in corso ...Parole ridimensionate da altri responsabili dell'intelligence ucraini: Quel cheè portaredavanti ad un tribunale. Nel frattempo il presidente russo teneva a Mosca un vertice dei paesi ...

Zelensky: "Vogliamo Putin vivo". Caccia aperta. Chi deve finire nella bara Liberoquotidiano.it

Avrebbero tutti i motivi per sostenere l'Ucraina. I Paesi dell'America Latina dovrebbero ricordare che hanno anch'essi un vicino potente che a lungo li ha considerati "cortili sul retro" e non ha pers ...Cosa voglio Ucraina e Russia per firmare la pace Kiev vuole trattare entro luglio, mentre Mosca preferisce aspettare. Anche se apre al piano del ...