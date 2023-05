Vitamina b12 | ecco i sintomi di una carenza importante | Cause e rimedi

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 27 maggio 2023) Nutriente importantissimo, lab12 dev’essere dosata ad ogni analisi del sangue:però come accorgersi di una suae cosa si può fare Chiamata anche cobalamina, lab12 è idrosolubile e solo in parte viene accumulata nell’organismo: questo significa che è fondamentale introdurla con l’alimentazione, per averne la corretta quantità nel sangue. Il suo ruolo è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo e, in particolare, è necessaria per il metabolismo degli amminoacidi, degli acidi nucleici e degli acidi grassi, così come per la produzione di globuli rossi e midollo osseo. Nel caso in cui si sia carenti dib12, il corpo manda dei segnali:quali. Come riconoscere una gravedib12 ...