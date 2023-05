Quattro gattini all'apparenza appena nati, e che miagolavano a squarciagola, sono stati salvati da un tombino daifuoco e poi adottati dagli stessi pompieri. E' successo oggi a Sant'Angelo Lodigiano in provincia di Lodi. I quattro felini sono stati sentiti da un passante in una via semicentrale della ...Sul posto stanno operando iFuoco di Parma, Fidenza e Fiorenzuola ...Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e ifuoco volontari. IL LUOGO Visualizza mappa ingrandita

Vigili del fuoco salvano quattro gattini e li adottano - Lombardia Agenzia ANSA

Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio a Fidenza: nel video, l'intervento dei vigili del fuoco e il crollo di una parte del capannone… Leggi ...Quattro gattini all'apparenza appena nati, e che miagolavano a squarciagola, sono stati salvati da un tombino dai vigili del fuoco e poi adottati dagli stessi pompieri. E' successo oggi a Sant'Angelo ...