Video Monza | Palladino sul rinnovo | ' ' Sto allenando la calligrafia per firmare' '

Il tecnico del, Raffaele Palladino, parla in conferenza del suo prossimo rinnovo di contratto. Guarda il ...La sconfitta colnon ha fatto vacillare le convinzioni nei propri mezzi del calciatore che, ... Al riguardo è stato già acquisito ildella gara e nei prossimi giorni saranno ascoltati i ...... con collegamentidai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un ... un Sassuolo reduce dal ko rimediato in casa contro ilallo scadere del recupero: dopo la terza ...

Sassuolo-Monza 1-2: video, gol e highlights Sky Sport

"È doveroso fare i complimenti al Monza, ha un organico importante ed è la squadra più in forma del campionato. Tutto ...L'allenatore del Monza incontrerà l'amministratore delegato, Adriano Galliani, il prossimo 5 giugno per discutere del futuro in biancorosso.