Video l’Eredità 27 maggio 2023 | Paolo di Roma

(Di sabato 27 maggio 2023)di sabato 27. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi, al suo terzo tentativo, non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 45.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).del ...

...per le Forze Armate è stato diffuso 'uno spettacolare', ... ''intensità sta aumentando, ma ci vorrà un periodo di tempo ... 'È la pace che lasceremo ai nostri figli e nipoti comedella ......per le Forze Armate è stato diffuso "uno spettacolare", ... "'intensità sta aumentando, ma ci vorrà un periodo di tempo ...E LA PACE "È la pace che lasceremo ai nostri figli e nipoti come...... in unmotivazionale che lascia intendere'avvio della ... "Ma per trasmettere ai nostri figli la pace come, dobbiamo ...