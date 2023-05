VIDEO – Inter ultima a San Siro | bagno di folla per l’arrivo della squadra!

(Di sabato 27 maggio 2023) L’da qualche minuto è arrivata a Sanper quella che sarà l’partita stagionale casalinga per i nerazzurri, con l’obiettivo principale di non perdere la sfida contro l’Atalanta. ARRIVO CALORO – Letteralmente undiha accoltosquadra a Sanper l’in casa dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Di seguitodel pullman dell’ripreso dalle telecamerenostra inviata a San, Giulia Falcone. Fonte: Inviata-News.it Giulia Falcone-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Nella gara della 37ª giornata di Serie A, l'riceve l'Atalanta a San Siro. Turnover limitato per Inzaghi, 11 atteso per Gasperini. Guarda il...La cronaca di Spezia - Torino Nell'altro match delle 15, il Torino vince 4 - 0 in casa dello ... maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve, Milan,e Roma Col Napoli a un passo dall'...Thibaut Courtois , portiere del Real Madrid , ha parlato a Primedella finale di Champions League tra I n ter e Manchester City , spiegando il motivo per cui tiferà per i nerazzurri: ' Spero che Lukaku vinca la Champions League. Ovviamente dall'altro lato, ...

Fiorentina-Inter da ridere: Cabral non riesce ad aprire la bottiglietta. E il guardalinee... La Gazzetta dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Napoli Primavera perde in casa contro l'Inter 1-2 e saluta la Primavera 1. Bastava il pareggio agli azzurri per conquistare il playout. La sconfitta ...