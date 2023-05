Video Gol Borussia Dortmund - Mainz 2 - 2 | Hanche - Olsen | Onisiwo | Guerreiro e Sule Gli highlights

(Di sabato 27 maggio 2023) Nella 34ª e ultima giornata di Bundesliga, ilpareggia in casa per 2 - 2 contro ile, complice il 2 - 1 del Bayern Monaco a ...

Nella 34ª e ultima giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund pareggia in casa per 2 - 2 contro il Mainz e, complice il 2 - 1 del Bayern Monaco a ...Nella 34ª e ultima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco vince a Colonia per 1 - 2 e, complice il 2 - 2 del Borussia Dortmund in casa con il Mainz, ...La cronaca di Spezia - Torino Nell'altro match delle 15, il Torino vince 4 - 0 in casa dello ... Ildel raddoppio granata al 72': Ricci, servito da Vlasic, si trova da solo al limite dell'aria ...

Video Gol di Kouan in Perugia-Benevento 3-2 sotto inchiesta La Gazzetta dello Sport

Borussia Dortmund - Mainz 2-2 highlights e gol: ecco le principali immagini e i gol della sfida terminata in pari.Colonia - Bayern Monaco 1-2 highlights e gol: ecco le principali immagini e i gol del match che vale ai bavaresi il titolo ...