Video Giro d' Italia 2023 | lo spettacolo dei tifosi sul Monte Lussari

Ild'Italia 2023 è giunto alla penultima tappa, la cronoscalata del Monte Lussari. Tantissimi i tifosi all'arrivo, tra musica e bandiere. Guarda ildel nostro inviato, nbsp;Luca ...in Evidenza X Beyoncé e Jay - Z comprano la villa più lussuosa della California Beyoncé e Jay ... Per me è stato u n belper la nostra squadra , con due vittorie di tappa. Sono contentissimo '...Negli stessi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram unper invogliare alle donazioni ... "Dopo l'operazione ho cominciato a fare ildelle sette chiese, perché c'erano delle ...

Per sbaglio si unisce al Giro d'Italia, il video del tifo da stadio TGLA7

La gara prevede 10.800 metri pianeggianti in cui si pedala a 50 km. all'ora e sette chilometri e mezzo terribili di salite al 12% di media ...Presentata la storica rassegna musicale che si terrà al porto turistico Marina di Pescara e nel teatro d'Annunzio. Fra i nomi di spicco Jethro Tull, Marcus Miller, Snakry Puppy ...