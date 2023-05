Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 27 maggio 2023) Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio dellain apertura incidente a Velletri sulla via Appia con code nelle due direzioni sulla circonvalne di Levante asul grande raccordo anulare causa allagamenti incontriamo code sirena esterna che interna tra Labaro e la A24-teramo sempre sul raccordo Ci sono rallentamenti su entrambe le carreggiate tra la diramazioneSud Laurentina code a tratti al nord sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana alle direzioni password sulla Pontina si rallenta in direzionea Pomezia Castelli decima e rallentamenti nelle due direzioni anche su via Litoranea tra Tor Paterno e Marina di Ardea ricordiamo che domani domenica 28 maggio alle ore 15:25 avrà luogo a ...

Il percorso diLa ventunesima e ultima tappa del Giro d'Italia 2023 di ciclismo parte daEur e arriva al litorale di Ostia per poi tornare in zona partenza. Successivamente la corsa ......del fiume e delle relative opere idrauliche all'interno del centro urbano della città di. '... ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, allae alle ...... lo scorso 28 gennaio, al culmine di una lite nata per questioni dinella centralissima via Caracciolo, sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco nei confronti dell'auto a bordo ...