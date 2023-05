Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 maggio 2023) Astral infomobilità un saluto e ben trovati da Astral infomobilità un servizio dellaincidente asul grande raccordo anulare in esterna concludi tra Ostiense Laurentina mentre in interna incontriamo code a tratti tra Anagnina e Appia si rallenta al nord sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana Dammi le direzioni rallentamenti sempre in entrambe le direzioni anche su via Litoranea tra Tor Paterno e Torvaianica e trasporto ferroviario della linea fl5Pisa precedente mente rallentata tra Santa Severa Civitavecchia per consentire Verifiche Tecniche è tornata regolare ricordiamo che domani 28 maggio alle ore 15:25 avrà luogo ala ventunesima e ultima tappa del giro d’Italial’evento interesserà all’Eur Ostia e il centro storico previsti pertanto ...