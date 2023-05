Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellarimosso l’incidente su via Tiberina a altezza di Prima Porta il traffico attualmente è regolare sul Raccordo Anulare in interna con Libertà Pico della diramazioneSud all’ardeatina sempre sul raccordo Ma in esterna con te dalla grazia alla Flaminia è all’altezza della Tuscolana sulla Cassia Tomba di Nerone a Olgiata In entrambe le direzioni sulla via del mare coda all’altezza di Ostia Antica in direzione Ostia cos’è anche su via Cristoforo Colombo all’altezza di Vitinia in direzione di Ostia contatti sulla Pontina dal raccordo a via di Pratica in direzione Pomezia infine il trasporto pubblico sulla ferrovia Metre questa sera e domani stop ai lavori su binari I treni sono attivi dunque fino a fine servizio ricordiamo che la ...