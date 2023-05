Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 27 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellacode a causa di un incidente sulla A1Napoli tra il bivio con la diramazionesud e Valmontone in direzione Napoli sempre sulla A1 Più avanti si registra un altro incidente tra Frosinone Ceprano tempo in direzione Napoli sul raccordo interna code per traffico dalla Casilina Ardeatina da Laurentina a Pontina è più avanti all’altezza della Flaminia sempre sul raccordo guaina esterna code dellaFiumicino alla Pontina ed alla Tuscolana su ragazzi Ecco della Tomba di Nerone Olgiata In entrambe le direzioni sulla via del mare coi dell’altezza di Ostia Antica in direzione di Ostia code anche sulla Pontina da via Cristoforo Colombo a via di Pratica in direzione Pomezia infine code sulla Casilina da Borghesiana ...

