Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 27 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare in interna per traffico dalla diramazioneSud a Ardeatina e più avanti da Laurentina a Pontina sempre sul raccordo Ma in esterna con le da Ostiense a Pontina sulla Cassia code dalla Giustiniana Olgiata In entrambe le direzioni code anche sulla Casilina da Borghesiana a finocchio nei due sensi di marcia gli eventi ad Aprilia si sta svolgendo la commemorazione dell’anniversario della Battaglia sono istituiti quindi fino alle 10:30 i divieti di sosta e di transito su diversi vie del centro abitato nella capitale per tutta la giornata di oggi e di domani via dei tuoi impegni Alisea isola pedonale deviate quindi 6 linee di bus di zona infine i cantieri a Grottaferrata fino alle 12 si svolgeranno dei lavori di taglio alberature ...

