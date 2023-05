Viabilità Roma Regione Lazio del 27-05-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 27 maggio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sull’accordo sulle principali autostrade delgli eventi Aprilia si salvò leggendo la commemorazione dell’anniversario della battaglia di Aprilia sono istituiti quindi fino alle 10:30 i divieti di sosta e transito su diverse vie del centro abitato nella capitale per tutta la giornata di oggi e di domani via dei Fori Imperiali Sara isola pedonale deviate Quindi se è linee di bus di zona infine il trasporto pubblico sulla ferrovia Metre questa sera e domani sera stop ai lavori sui binari i treni saranno attivi dunque fino a fine servizio vi diamo che lavori si svolgono dal lunedì al venerdì con le ultime partenze dal capolinea alle 21 attivi poi i bus sostitutivi da Matteo bertoncini e Astral infomobilità ...

Lui sa benissimo che può investire i fondi solo sulla grandeche rappresenta esclusivamente il 20 per cento delle arterie capitoline: per rifare tutte le strade dideve dare i soldi ai ......dato il loro assenso al progetto di RFI per il raddoppio dei binari della ferrovia Pescara -, ... con questo atto chiediamo opere che apporteranno benefici in termini strutturali e di. Un ...... espresso con delibera 278 del 16 maggio 2023' Quei progetti riguardano, ricorda, la realizzazione di due sottopassi con l'eliminazione dei passaggi a livello, una nuova, il prolungamento ...