Verstappen magico a Monaco | pole da brivido | dietro Alonso e Leclerc

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Maxha conquistato laposition nel Gp didi Formula 1 al termine di una qualifica serratissima, con distacchi risicati. Per l'olandese si tratta della primain carriera nel Principato. Alle sue spalle si piazza Fernando, a 84 millesimi, mentre la Ferrari di Charlesè in terza fila (a 106 millesimi dalla Red Bull) insieme a un sorprendente Esteban Ocon, quarto con la Alpine. Quinto posto per Carlos Sainz con l'altra rossa, sesto Lewis Hamilton con la Mercedes. Completano la top ten Pierre Gasly, George Russell, Yuki Tsunoda e Lando Norris. "Sono molto felice. Sapevamo che sarebbe stato un weekend un po' di sofferenza per noi. Non siamo partiti bene però abbiamo continuato a migliorare. In qualifica devi rischiare tutto, nell'ultimo ...