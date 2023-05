Verstappen in pole a Monaco con un giro incredibile | distacchi ridottissimi | ecco i tempi

(Di sabato 27 maggio 2023) Max, Fernando Alonso e Charles Leclerc ci hanno offerto uno spettacolo in qualifica che mancava da tempo: i tre si sono giocati laposition a suon di barriere sfiorate e a spuntarla di pochi millesimi èche ha anche dato qualche ruotata ai muri. In una sessione di qualifiche pulsante e altalenante L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GP: Perez vince a Monte Carlo, Leclerc quartoinin Bahrain avanti a Perez; seconda fila Ferrari, sorpresa Alonsodomina in Bahrain ed è doppietta Red Bull, Alonso sul podiovince un caotico GP d’Australia dopo 3 ripartenze Charles Leclerc su Ferrari ...

Maxconquista laposition del Gp di Monaco in 1.11.365 beffando solo nelle ultime due curve il tempo di Fernando Alonso a +0.084 che con l'Aston Martin ha chiuso al secondo posto. Terzo ......mancava all'appello solamente Max. L'olandese con la Red Bull era in ritardo di oltre due decimi dopo il secondo intermedio, ma con una magia nel tratto finale ha conquistato la......magia di Max, che ha recuperato lo svantaggio dall'Aston Martin numero 14 nel terzo e ultimo settore beffandola per soli 84 millesimi, costringe lo spagnolo a rimandare la gioia della...

17.35 Gp Monaco, la pole è di Verstappen La pole a Montecarlo è di Verstappen, che con un ultimo giro clamoroso spegne la festa della Aston Martin che già ce- lebrava Alonso. L'iridato la spunta per ...L'olandese strappa per 84 millesimi la pole a Fernando Alonso. Terzo Leclerc, a rischio penalizzazione per aver ostacolato nel tunnel Lando Norris ...