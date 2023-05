Verstappen conquista la pole al Gran Premio di Montecarlo

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Un super Maxsu Red Bull si aggiudica laposition in una sessione di qualifiche pazzesca deldi. Un autentico capolavoro all'ultimo tentativo toccando anche il muro e spingendo al limite nell'ultimo settore: beffato un ottimo Fernando Alonso, che scatterà comunque in seconda posizione con l'Aston Martin. Terzo Charles Leclerc con la Ferrari, seguito dalla sorpresa Esteban Ocon su Alpine. Quinta l'altra Ferrari di Carlos Sainz, sesta e ottava la Mercedes con Hamilton e Russell, mentre scatterà ultimo Sergio Perez con l'altra Red Bull a causa di un incidente nel corso del Q1. Questa la griglia di partenza deldi: 1, 2 Alonso, 3 Leclerc, 4 Ocon, 5 Sainz, 6 ...

: 'Sono davvero contento' 'Sono felice di questa pole position, non eravamo partiti bene nel weekend ma in qualifica si sa che bisogna dare tutto e rischiare. Sapevo di essere dietro, ...Al termine di una Q3 incerta fino alla bandiera a scacchi, Maxè riuscito a garantirsi la seconda pole position della carriera nel Principato, beffando di pochi millesimi uno strepitoso ...Davanti a tutti c'è Maxcol tempo di 1'12'776, secondo Sergio Perez in 1'12'849. Si annuncia quindi una battaglia tra i due compagni di squadra per ladella pole, che ...

Un sabato molto amaro per Sergio Perez. Le qualifiche del GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2023 di F1, sono state territorio di conquista dell'olandese Max Verstappen. Max, sfiorando i muretti ...L'olandese della Red Bull precede un ottimo Fernando Alonso, che scatterà comunque in seconda posizione con l'Aston Martin, e la Ferrari di Charles Leclerc ...