Vergognati! Cruciani choc | Tenera | morbida | voto 10 | cosa ha mangiato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Giuseppescatenato: hacarne di orso. Il conduttore de La Zanzara non ha usato giri di parole e sui social ha postato un video in cui divora la carne d'orso. Una clip, come era prevedibile, che ha scatenato polemiche sui social soprattutto dopo il caso dell'orsa Jj4 salvata dalla sentenza del Tar che non ha datp il via libera all'abbattimento. "Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto", scrivesotto il video, mentre mangia in Friuli carne d'orso. Non si tratterebbe però di un orso italiano. E così lo stesso Criciani, postando il video sui social ha voluto mettere le cose in chiaro prima che i followers lo attaccassero: "Non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà". Finita qui? No.ha voluto ...