Ventesima tappa Giro Italia 2023 | Roglic si prende cronometro e maglia rosa

(Di sabato 27 maggio 2023) Colpo di scena nella, la cronoscalata da Tarvisio a Monte Lussari di 18 km. Primozdomina con il tempo 44’23”ndosi lada Geraint Thomas, giunto secondo. Per lo sloveno domani passerella finale a Roma.: LA CRONACA Primozmette le mani sulla corsanella penultimadominando letteralmente la cronoscalata da Tarvisio a Monte Lussari. Lo sloveno è riuscito as imporsi nonostante un problema meccanico che poteva metterlo fuori da giochi. Chiude secondo, sia nella frazione che in classifica ...

GIRO D'ITALIA 2023: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL GIRO 2023 L'ordine di arrivo della Primoz Roglic (SLO/...... una lotta contro il cronometro e contro le pendenze assurde che gli organizzatori hanno messo assieme per la. L'ascesa al Monte Lussari sarà una sofferenza infinita per i ciclisti ...Il Giro d'Italia 2023 si decide oggi con la e penultima, la cronometro individuale di 18,6 chilometri da Tarvisio al Monte Lussari . Un finale da non perdere, con il duello tra Geraint Thomas, Primoz Roglic e Joao Almeida ...

