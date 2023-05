Calciomercato Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti di mercato in casa Napoli . Lo fornisce Cirointervenuto al TgSport: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieA "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista ...Osimhen -e il futuro: l'annuncio diA '1 Football Club', in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista esperto di mercato della Rai: Osimhen verso il...

RAI - Venerato: "Napoli-Luis Enrique, si tenta l'affondo, il PSG vira ... Napoli Magazine

ForzAzzurri.net - Rai - Venerato: "Psg non sarà d'intralcio al Napoli, Luis Enrique non è una priorità". Durante l'edizione odierna del Tg Sport, il giornalista ed esperto ...Il Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Luciano Spalletti. Il giornalista della Rai Ciro Venerato stamattina ha dato parlato della situazione in ...