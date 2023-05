Vasco Rossi a Rimini | il concerto e l’Emilia-Romagna alluvionata | «Siamo gente che non molla mai»

Leggi su open.online

(Di sabato 27 maggio 2023)aprirà il suo ultimo tour a. Il 2 giugno ripartirà dalla. E oggi in un’intervista al Resto del Carlino parla del suo rapporto con la regione: «Ho visto per la prima volta il mare Adriatico sui 7/8 anni, quando mi ci portò la zia. Ancora oggi ricordo l’emozione potente che provai nel vedere tanta acqua. Sembra banale, ma io non lo avevo mai visto prima. Zocca è una località di villeggiatura, le mie estati le passavo lì a casa, per boschi con gli amici d’infanzia, a cui d’estate si aggiungevano quelli che venivano su da noi a fare vacanza. Qualche anno dopo ho frequentatoe Riccione ma in realtà il mare non lo vedevo mai, per me era come se non ci fosse». I ricordi die Bologna Ora aci ...