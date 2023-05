Vanni Balneari Rimini | spiagge operative al 100% in Emilia Romagna

"In pochissime ore abbiamo ripristinato la spiaggia e l'abbiamo resa fruibile al 100% come se nulla fosse - ha spiegato- . Questo è stato possibile grazie alla peculiarità delle nostre micro ...... dichiara il Presidente nazionale di Confartigianato imprese demaniali , Mauro, riminese, ... danneggiando cabine, ristoranti e stabilimenti. Le mareggiate hanno fatto il resto. Ma non ...A raccontare queste ore tanto drammatiche e complicate è Mauro, presidente di Confartigianato Imprese. Restano ancora alcune criticità, ma le spiagge del riminese sono state ripulite ...

Vanni (Balneari Rimini): spiagge operative al 100% in Emilia ... Il Sole 24 ORE

Il clima è pressoché tornato alla normalità. Finiamo di allestire le ultime cose. La mareggiata ci ha rallentato di qualche giorno i tempi di apertura, ma l'abbiamo superata ampiamente". È ottimista M ...