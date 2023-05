Valsesia | escursionista 64enne muore cadendo da un sentiero

(Di sabato 27 maggio 2023) commenta Incidente mortale sulle montagne della: unstranieroha parso la vita scivolando su una Rimella. L'uomo, venerdì sera, non ha fatto rientro dopo un'...

commenta Incidente mortale sulle montagne della: unstraniero 64enne ha parso la vita scivolando su un sentiero a Rimella. L'uomo, venerdì sera, non ha fatto rientro dopo un'escursione e sono scattate le ricerche: il corpo è ...L'ariccino era tragicamente deceduto a soli trentotto anni l'8 agosto 1881 durante l'... Alla manifestazione partecipò anche Teresio, illustre giornalista, scrittore e alpinista, ...L'ariccino era tragicamente deceduto a soli trentotto anni l'8 agosto 1881 durante l'... Alla manifestazione partecipò anche Teresio, illustre giornalista, scrittore e alpinista, ...

Scivola fuori dal sentiero, morto escursionista in Valsesia - Piemonte Agenzia ANSA

Un uomo di 64 anni ha perso la vita durante una escursione in Valsesia (Vercelli). Secondo le prime informazioni è di cittadinanza straniera. Il corpo è stato recuperato la scorsa notte in località Ri ...Incidente mortale sulle montagne della Valsesia: un escursionista straniero 64enne ha parso la vita scivolando su un sentiero a Rimella. L'uomo, venerdì sera, non ha fatto rientro dopo un'escursione e ...