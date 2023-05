(Di sabato 27 maggio 2023) "O mi date il fianziamento per le mie arene o io nonda qui". Paura e delirio in. Ieri

... dichiara il Presidente della FondazioneCarocc i, che ha annunciato l'offerta sulle pagine ... "Il nostro sogno è creare un distretto cinematografico", annuncia, sottolineando l'..., presidente della Fondazione creata a dicembre 2022 , punta così a creare una rete di cinema con il supporto finanziario di alcuni imprenditori dell'audiovisivo. L'offerta da 2,5 ...... architettonica, storica e cinematografica", dichiara il presidente della Fondazione,, 31 anni. Nel progetto c'è anche l'idea di far diventare due edicole in disuso delle biglietterie.

Valerio Carocci occupa il Campidoglio: 300 mila euro per il mio festival o non esco da qui. Allertata la digos Il Foglio

Il fondatore del Cinema America, idolo della sinistra, ha iniziato una trattativa durata ora per ottenere i finanziamenti per la sua rassegna cinematografica. Per farlo uscire dalle stanze del Comune ...La Fondazione Piccolo America ha offerto 2,5 milioni di euro alla proprietà Progetto Uno Srl per acquistare il Cinema America, facendosi inoltre carico dei costi di restauro della struttura ...